Kick Out Zwarte Piet boos: ‘Gesprek Rutte met antiracisten is pr-stunt’

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft naar eigen zeggen geen uitnodiging gehad voor het gesprek vanmiddag tussen premier Mark Rutte en anti-racismedemonstranten. De actiegroep is woest en noemt het gesprek een ‘publiciteitsstunt’. ,,De premier bepaalt de agenda en de voorwaarden voor een gesprek, en daarnaast ook wie hij ontvangt.’’

De actiegroep zegt niet te zijn uitgenodigd, terwijl ze aan de basis heeft gestaan van de grote Black Lives Matter-demonstraties van de afgelopen weken. Het gaat Rutte meer om de publiciteitsstunt in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar dan om ‘een oprecht gesprek om institutioneel en anti-zwart racisme concreet te gaan bestrijden’, meent de club.



Rutte spreekt vanmiddag rond 13.00 uur op het Catshuis met vijf á zes mensen ‘die deelnamen aan de anti-racismedemonstraties en anderen die zich in het racismedebat mengen’, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) gistermiddag. Maar KOZP zit dus niet aan tafel en ook rapper Akwasi, die onder vuur kwam te liggen na een omstreden toespraak op het Dam-protest deze maand, zou niet zijn uitgenodigd. Drie andere organisatoren van de demonstraties, kregen ook geen uitnodiging.



De RVD bevestigt noch ontkent de berichtgeving. Namen worden vooraf niet bekendgemaakt, aldus een woordvoerder.



KOZP is ook ongelukkig met het gespreksonderwerp, namelijk hoe het gesprek over racisme in de samenleving op een goede manier gevoerd kan worden en wat hiervoor nodig is. Volgens de demonstranten zou Rutte juist moet focussen op beleid om discriminatie aan te pakken. ‘We zien dit als een afleidingsmanoeuvre om het niet te hebben over de oproepen van o.a. de EU en het ECRI om een nationale aanpak voor de bestrijding van racisme te formuleren.’

Demonstraties

Het gesprek is georganiseerd naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties, die wereldwijd al weken gehouden worden na de dood van de Amerikaanse George Floyd door politiegeweld. Ook in onder meer Amsterdam, Den Haag, Groningen, Rotterdam en Zwolle werd gedemonstreerd.

Rutte erkende begin deze maand al dat racisme ook in Nederland een ‘systemisch’ probleem is, wat betekent dat het in de hele samenleving voorkomt.

Zwart Piet

Onlangs zei Rutte al dat zijn mening over Zwarte Piet is veranderd. Waar hij in 2013 nog zei dat ‘Zwarte Piet nu eenmaal zwart is’, heeft hij nu naar eigen zeggen ‘een grote verandering doorgemaakt’. Hij sprak onlangs met mensen en kinderen die zich ‘zeer gediscrimineerd’ voelen door de figuur Zwarte Piet. ,, Toen dacht ik: dat is het laatste wat je wilt bij het sinterklaasfeest’’, zei Rutte op een persconferentie.

Zwarte Piet zal de komende jaren uit beeld verdwijnen, verwacht de premier. ,,Onder druk van het maatschappelijk debat. Mensen willen die pijn niet.’’

Amnesty

Amnesty Nederland vindt dat het kabinet tekortschiet als het gaat om oplossingen rond racisme. Daarom komt de mensenrechtenorganisatie met vier actiepunten, die het kabinet meteen zou kunnen invoeren.

Zo moet etnisch profileren door de politie aan banden worden gelegd, door de bevoegdheden om mensen te stoppen, te controleren en preventief te fouilleren aan te scherpen, vindt Amnesty.

Ook moet Nederland de regels en de toepassing van politiegeweld in lijn brengen met de mensenrechten. Nu ligt de drempel voor het gebruik van een vuurwapen en een stroomstootwapen te laag, stelt de organisatie. Gevallen van buitensporig politiegeweld moeten onafhankelijk worden onderzocht.

Verbied het gebruik van zelflerende en discriminerende algoritmes bij de overheid en stel een ‘algoritmewaakhond’ aan, vraagt Amnesty verder. Algoritmische systemen en geautomatiseerde besluitvorming werken discriminatie in de hand, zoals onlangs bleek bij de Belastingdienst.

Ten slotte moeten antidiscriminatie en mensenrechten centrale begrippen worden in het basis- en voortgezet onderwijs.