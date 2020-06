Kick Out Zwarte Piet demonstreert dit jaar bij ruim twintig sinterklaasintochten

LIVE TWITTER Terrorisme­pro­ces dag 2: ‘Ik geil op wapens en wilde er een hebben om vrouw te beschermen’

11:35 Een aanslag plegen in Nederland? Nee, zeggen de verdachten in het grote terrorismeproces tegen zes Arnhemmers, we waren alleen op zoek naar wapens of wilden uitreizen naar Syrië. Justitie stelt dat ze wel degelijk bezig waren met het plannen van een grote aanslag. Volg dag 2 van het proces hieronder live via de tweets van verslaggever Cyril Rosman.