Kick Out Zwarte Piet wil protesteren in Leeuwarden en Dokkum

Kick Out Zwarte Piet heeft voor dit weekeinde acties aangekondigd in zeker achttien plaatsen bij de intochten van Sinterklaas. Het gaat onder meer om Den Haag, Rotterdam, Nijmegen, Groningen, Eindhoven en Willemstad (Curaçao).



Rotterdam laat weten dat zich demonstranten hebben gemeld om zaterdag bij de intocht hun mening te laten horen. Voor- en tegenstanders krijgen aparte vakken toegewezen. ,,De gemeente vindt het belangrijk dat zij hun mening kunnen geven, maar ook dat de intocht feestelijk verloopt voor de kinderen en hun ouders’’, is de uitleg.



Ook in Groningen kunnen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet, waaronder Kick Out Zwarte Piet, in afgesloten vakken langs de route demonstreren, zo meldt de gemeente. Bij het officiële welkom van de Sint op het bordes van het Groningse stadhuis mag niet gedemonstreerd worden.