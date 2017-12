‘Kickboksen heeft een evolutie doorgemaakt’

Behalve kickboksen zit ook UFC (Ultimate Fighting Championship) in de lift. In bijvoorbeeld de VS is mixed martial arts al enorm groot. In september daalde het UFC-circus voor het tweede jaar op een rij neer in Rotterdam Ahoy en ook dat trok al veel bekijks. ,,In de jaren 80 deden wij in de vorm van freefight al aan een vorm van UFC”, zegt Harinck. ,,Maar toen moesten we bij de afdeling bijzondere wetten van de politie komen, want het zou barbaars zijn. Nu zie je dat we eigenlijk een voorloper waren. Er wordt ingezien dat het niet barbaars is en dat er ook in andere landen veel interesse voor is. Die pay-per-view-kanalen lopen keihard. Mensen willen het zien.’’



Bij de UFC in september zaten er 6000 mensen in Ahoy, voor het gevecht vanavond tussen Verhoeven en de Belgische reus Jamal Ben Saddik zijn de 9300 kaarten al bijna uitverkocht. Hemmers: ,,En voor volgend jaar denken we al aan grotere arena's, dé Arena in Amsterdam of de Ziggo Dome. Kickboksen zit écht in de lift.’’



Het gevecht is vanavond vanaf 22.00 uur te volgen via het liveblog op AD.nl. De samenvatting komt na afloop online. Ziggo Sport zendt de partij uit.