Kijk hier naar de hoorzitting over Chemours: ‘Grootste zorg is onze kinderen en kleinkinderen’

De hoorzitting van de provincie werd vrijdagochtend voorafgegaan door een demonstratie op het stadhuisplein. Spandoeken werden ontrold, ruim honderd aanwezigen luisterden naar speeches. ,,Onze grootste zorg is onze kinderen en kleinkinderen. Zij krijgen de PFAS bij hun geboorte in hun bloed. Het gaat om onze toekomstige generatie. Het probleem wordt anders nog groter en groter.’’

Een omwonende vertelde verdrietig en boos te zijn. ,,Ik ben moedwillig zonder het te weten vergiftigd met PFAS en ik heb dit via borstvoeding doorgegeven aan mijn zoon’’, vertelde de vrouw die net buiten een straal van één kilometer van de fabriek woont. Ze at uit een moestuin, zwom in de zwemplas in de Merwelanden die inmiddels voorlopig is gesloten. Ze verweet Chemours crimineel gedrag, omdat het chemiebedrijf al veel langer weet dat PFAS gevaarlijk zijn. ,,Van Chemours verwacht ik dat ze alle troep opruimen en alle onderzoeken betalen, zodat we gezond kunnen blijven.’’