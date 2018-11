Kijk naar en reageer op De Ochtend Show to go met Sjoerd Mossou

NS test snellere trein Rand­stad-Groningen

6:54 NS wil de reistijd tussen de Randstad en Groningen verkorten. Over het verbeteren van deze verbinding wordt al jaren gesproken, maar nu ligt er een concreet plan. Door Lelystad en Assen over te slaan en met 160 kilometer per uur te rijden over de Hanzelijn, tussen Lelystad en Zwolle, in plaats van de gebruikelijke 140 kilometer per uur, kan de reistijd een kwartier korter.