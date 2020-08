Kijk uit in de avond: lokale pittige bui mogelijk na weer een tropische dag

Broeierig

Vrijdag vallen er ook enkele regen- en onweersbuien, maar na de ‘tropendagen’ koelt het ook af, al is het maar een beetje. Het ziet er naar uit dat het kwik in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het eerst daalt tot onder de twintig graden. ,,Morgen zien we op veel plaatsen nog temperaturen van 26 tot lokaal 29 graden, in het weekend temperaturen tussen 23 en 27 graden. Elke dag is er wel kans op wat regen- of onweersbuien. Tot en met zondag zal het ook, zeker als de zon schijnt, broeierig warm zijn”, zegt Janssen. ,,Daarna weten we het wel in ons land.”