Kilometervergoeding: 1 cent omhoog kost al snel 130 miljoen

Het stond in het regeerakkoord, niemand is er tegen, maar het verhogen van de onbelaste kilometervergoeding is gewoon duur, klinkt het tegelijk.

Nu nog kan de werkgever per kilometer 19 cent vergoeden, zonder dat hierover belasting wordt betaald. Werkgeversorganisatie AWVN hamerde er gisteren al op : personeel kost het rijzen naar werk veel meer nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. ,,Werkgevers merken dat een deel van het personeel in de problemen komt.”

Het pleidooi klinkt politiek Den Haag maar wat bekend in de oren. Al maanden ligt het probleem op tafel, het kwam in debatten voorbij, maar een oplossing was zo één-twee-drie niet geregeld.

Punt is namelijk: ophogen van de 19 cent kost het kabinet geld. Flink wat ook. De ‘rekenregel’ die wordt gehanteerd is grofweg dat een verhoging van 1 eurocent zo’n 100 tot 130 miljoen aan belastinginkomsten scheelt voor de staat. Tel maar uit als je dat wilt ophogen naar bijvoorbeeld 23 cent.

Maar daarmee is de kous niet af. In het regeerakkoord schreven VVD, D66, CDA en ChristenUnie met reden dat het een verhoging wil ‘om reizen naar werk betaalbaar te houden’.

Het kabinet noteerde met potlood dat dit vanaf 2024 zou gaan gebeuren, maar dat was voordat de brandstofprijzen de pan uit begonnen te rijzen. De VVD drong er daarom vorige maand op aan het proces te versnellen, zodat er misschien al vanaf 1 januari 2023 iets meer mogelijk is.

Wel wordt er in kabinetsplannen op gewezen dat het de regering al extra geld heeft uitgetrokken voor autorijdend Nederland. Zo verlaagde het per 1 april de accijns op benzine en diesel tot het einde van het jaar met 21 procent. Dat betekent voor benzine een verlaging van 17,3 cent per liter en voor diesel 11,1 cent per liter. Ook dat is geen kostenvrije exercitie. De verlaging van iedere cent op benzine kost 42 miljoen euro op jaarbasis.