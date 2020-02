Kim Holland: ‘Natuurlijk krijgen scholieren in mijn seksles geen porno te zien’

Dode steekinci­dent Alphen is 16-jarige jongen, 18-jarige vast

14:24 Bij het steekincident in een woning in Alphen aan den Rijn is een 16-jarige jongen uit Amsterdam om het leven gekomen. Dat heeft de politie zondag laten weten. Een 18-jarige jongen uit Alphen aan den Rijn is aangehouden.