Kindbruid Cicek (26) raakt na huwelijk vol geweld met drie kinderen verstrikt in labyrint van dakloosheid

Mexicaanse activist David (26) neemt een adempauze in Utrecht: ‘Hier kan de drugsmaf­fia me niet bereiken’

5 juni Nachtmerries, stress en continu de angst om ontvoerd, gemarteld of zelfs vermoord te worden. Het leven van de 26-jarige mensenrechtenactivist David Jiménez is in Mexico niets minder dan een hel. Nu hij een paar maanden ‘bijtankt’ in Utrecht, ziet hij het enorme contrast. ‘Utrecht is het paradijs.’