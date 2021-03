Kinderartsen: 'Stop met diepe coronaneustest bij kinderen en gebruik een korter stokje’

Kinderartsen pleiten voor een minder diepe coronaneustest voor kinderen. In het buitenland is genoeg bewijs dat een korter stokje ook prima werkt. ‘Die testen zijn een stuk minder belastend.’

Het is helemaal niet nodig om kinderen te belasten met het stokje dat zo diep de neus in gaat. Een minder lang alternatief, waarbij het lijkt alsof er met een wattenstaafje in de neus wordt gepeuterd, werkt goed genoeg, stellen de kinderartsen. In Oostenrijk testen alle basisschoolleerlingen er wekelijks mee. Ook in de Verenigde Staten is een diepe neustest niet verplicht.

Toch wordt de ondiepe methode in de meeste GGD-teststraten nog niet gebruikt. GGD’s mogen zelf bepalen welke gevalideerde tests ze gebruiken. In Breda zijn ondiepe sneltesten al wél de standaard, verklaart GGD West-Brabant. De GGD Amsterdam doet onderzoek naar de gevoeligheid van de ondiepe neustest en hoopt er binnenkort mee te kunnen werken.

Quote Het aantal kinderen dat zich laat testen neemt de afgelopen weken snel toe

Sinds de heropening van de basisscholen moet een klas in quarantaine bij één positieve leerling of leerkracht. Het advies is dat alle kinderen zich op dag vijf laten testen. Als die negatief is, mogen ze terug naar school. Laten ouders hun kinderen niet testen, moeten ze tien dagen thuis blijven. Het aantal kinderen dat zich laat testen neemt de afgelopen weken snel toe. In de eerste schoolweek van 8 februari werden 8153 vier tot twaalfjarigen getest, afgelopen week waren dat er 53.425. Desondanks is er ook een groep ouders die hun kroost daar niet mee wil belasten. Daar hebben ze uiteenlopende redenen voor. Een veelgehoorde is dat ze ‘echt niet zo’n diepe staaf in de neus van hun kind laten duwen’.

Saskia de Koning (35) had het er laatst al over met haar dochter Kyra (4). Wat zou ze doen als ze verkouden is of in quarantaine moet vanwege een positief geteste klasgenoot? Zou ze zich dan laten testen? Nee, luidde het antwoord. Lees onder de foto verder.

Volledig scherm Saskia de Koning (35) en haar dochter Kyra (4). © Rob Voss