Kinderdagverblijven voorzien problemen met opvang als scholen opengaan

Ellen van Gaalen

Met de heropening van de basisscholen hebben kinderen op schooldagen recht op buitenschoolse opvang (bso). Dat plaatst kinderopvangorganisaties voor grote problemen. Ze moeten meestal leerlingen van verschillende basisscholen ophalen en hebben daarvoor een gedetailleerd schema liggen. Nu ontstaan er grote verschillen tussen scholen. Sommige leerlingen moeten vijf dagen per week een halve dag naar school. Er zijn basisscholen die hun kinderen tijdens de lunchpauze laten overblijven en de eindtijd vervroegen. En dan zijn er nog kinderen die weliswaar gewone schooldagen draaien, maar juist níet op hun bso-dagen in de klas worden verwacht.

Uit een enquête onder 144 kinderopvangorganisaties blijkt dat een kwart helemaal niet samenwerkt met de basisscholen. Voor driekwart van de stichtingen geldt dat in beperkte mate. ,,Het kabinet heeft scholen vrijgelaten in hoe ze heropenen, zonder te zeggen dat daarvoor samenwerking met de bso nodig is. We zijn teleurgesteld dat veel scholen hun ideeën over de heg kieperen en de kinderopvang de problemen kan oplossen”, reageert Emmeline Bijlsma, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Lastige puzzel

Door de meivakantie weten de bso’s van veel leerlingen niet op welke dagen ze opvang nodig hebben. Met als gevolg dat de opvangorganisaties te weinig tijd hebben om de bso te regelen. In de enquête geven sommige kinderdagverblijven zelfs aan dat de scholen pas volgende week vrijdag met de indeling komen. Bijlsma: ,,Het belooft heel rommelig te worden. En dat is een understatement. We snappen dat het een lastige puzzel is. Scholen proberen rekening te houden met broertjes en zusjes, én de kinderopvang. Maar had ons gebeld voor hulp. Dat is ons werk. Wij leggen die puzzel altijd.”

De kinderdagverblijven hadden liever gezien dat scholen volledig open konden, zodat ze het normale opvangschema konden aanhouden. Nu moeten ze voor drie weken de gaten vullen die ontstaan. ,,We gaan ons stinkende best doen om de kinderen op te vangen, maar ik voorzie dat dat niet overal zal lukken”, zegt Bijlsma. Er is niet overal genoeg personeel om een bso de hele dag open te houden, bijvoorbeeld voor leerlingen die halve dagen naar school moeten. Bovendien moeten dagverblijven extra personeel inhuren, wat meer geld kost. ,,Het kan ook zijn dat er op sommige dagen ineens veel te veel kinderen opvang nodig hebben, omdat ze normaal op andere dagen op de bso zitten. We kunnen natuurlijk niet ineens veel meer kinderen in een groep zetten.”



Omdat de kinderopvang niet voor alle leerlingen is gegarandeerd, blijft de compensatieregeling voor ouders van kracht. Zij krijgen hun eigen bijdrage ook de komende weken terug.