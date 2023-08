Kinderen die onwel werden na buitenspelen hadden THC in bloed door snoepjes

met videoDe kinderen die zaterdag in Den Haag onwel werden, hadden THC in hun bloed. Dat heeft de politie bekendgemaakt. THC is het stofje in cannabis dat je high maakt. Het stofje zat in snoepjes die ze hadden gegeten.

Hoeveel THC er in hun bloed zat, is niet bekendgemaakt. De uitslag bevestigt wat al door ouders en een vriendin die er zaterdagavond nauw bij betrokken was, werd gezegd. De kinderen, tussen de 4 en 14 jaar, zouden op de een of andere manier drugs hebben binnengekregen. Ze hadden even buiten gespeeld; toen ze binnenkwamen, zag een van hen dingen op de muur die er niet waren. Een van de oudste kinderen draaide met zijn ogen.

Ook was zaterdagavond al duidelijk dat een drugsspeekseltest een positieve uitslag liet zien en werd al voorzichtig gesproken over snoepjes die ze hadden gegeten. Nu blijkt uit onderzoek dat de snoepjes inderdaad de bron waren van het ‘drugsgebruik’ van de kinderen.

Gummibeertjes

Aan de buitenkant van de snoepjes is niet te zien dat het geen onschuldige kindersnoepjes zijn. Bekend zijn de gummibeertjes, die er precies zo uitzien als de snoepjes van het merk Haribo, maar waar een cannabisextract in is verwerkt.

De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat het voor hen gevaarlijke snoep aan hen is verstrekt. Hoe ze er dan wel aan zijn gekomen, blijft onduidelijk. Hebben ze het gevonden, of ergens gekocht?

Zes kinderen werden zaterdagavond naar het ziekenhuis gebracht. Zondag waren de meeste kinderen nog niet thuis. Met een meisje van 4 jaar ging het op dat moment nog niet goed. Dinsdag zijn alle kinderen weer thuis. Ze maken het goed.

