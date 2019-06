Kinderen hebben juist tijd zónder ons nodig, om stiekeme dingen te doen

Premier Curaçao zegt gesprek met Rutte af

7 juni De minister-president van Curaçao Eugene Rhuggenaath heeft vandaag onverwacht zijn reis naar Nederland afgezegd in verband met een dreigende aanwijzing. Rhuggenaath zou volgende week, samen met twee andere Curaçaose ministers, in Nederland overleggen met minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) over een samenwerking voor verbetering van de financiële situatie op Curaçao.