Kinderen in actie tegen ophangen van pinksterhaan Schiermonnikoog: ‘Verleen hem gratie!’

De voorzitter van het feest zei in reactie tegen deze krant dat de haan voldoende voer en water meekrijgt in de mand en dat het dier voldoende beschut is tegen de weersomstandigheden. Ook zou een dierenarts via een camera in de mand toezien op het welzijn van de haan. Die toezeggingen gingen dierenbeschermers dit jaar echter niet ver genoeg.



Het Comité Dierennoodhulp, bijgestaan door een pluimvee-expert, toog in februari naar een Groningse rechter om de evenementenvergunning die in 2018 werd verstrekt aan te vechten. ‘Onnodig misbruik’, is het argument. De rechter oordeelde echter dat van dierenmishandeling geen sprake was tijdens de viering op Schiermonnikoog, meldt de Leeuwarder Courant.



Sandra van de Werd, oprichtster en coördinator van het comité begrijpt daar niets van. ,,Dat dit nog kan, wat een waanzin’’, verzucht ze. ,,Als dit dit soort dingen met een kat of hond zou gebeuren zou ook burgemeester Van Gent haar vingers er niet aan durven branden, maar waarom dit wel.’’ Ondanks alle toezeggingen over het welzijn van de haan maakt Van de Werd zich ernstig zorgen over de angst en stress waaraan de haan blootstaat.



,,Over de bio-industrie is iedereen het eens, maar ook dit dier kan last krijgen van psychische klachten.’’ Als voorbeeld haalt ze haar eigen kippen aan, die gewend zijn om water uit een bakje te drinken. ,,Wat nou als zo'n beest, in het donker, niet weet hoe hij met zo’n waterflesje overweg moet?’’ Het toezicht door een dierenarts, via de livestream, zou volgens haar alleen voorkomen dat de haan doodgaat. ,,Zijn angst kun je niet zien.’’