Kinderen Ruinerwold reageren op boek over vader: ‘Wij zijn hard geraakt’

In Op1 waren vanavond Marcel Vink en Silvan Schoonhoven te gast om te praten over hun boek ‘Spookhoeve Ruienerwold’. Zij schreven dat boek op basis van de chatgeschiedenis van Gerrit Jan van D. en delen uit het strafdossier dat De Telegraaf in handen heeft kregen.

Tijdens het gesprek in de talkshow bleek onverwachts ineens dat de negen kinderen aan Op1 een reactie hebben gegeven op de publicatie van Vink en Schoonhoven. ,,We zijn hard geraakt door de manier waarop er met onze informatie wordt omgegaan en in een boek terecht is gekomen’, begint de verklaring. ‘Het schaadt ons extra in deze moeilijke situatie, terwijl we veel van wat we lezen niets met de waarheid te maken heeft. Het kwetst ons dat er in de titel wordt gesproken van een duister gezin, waardoor het lijkt alsof wij iets verkeerd hebben gedaan.’’ Ook wilden de kinderen graag van de gelegenheid gebruik maken om andere media nadrukkelijk te bedanken. ,,Voor het feit dat zij wél onze privacy respecteren in deze, voor ons allemaal, zeer kwetsbare situatie.’’