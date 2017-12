Kinderen vrij, leraren voeren overal in het land actie

Honderden leraren gaan de straat op om te staken. Volgens PO in Actie heeft zeker 80 procent van de basisscholen de deuren dicht gehouden. Ondanks dat er geen landelijke manifestatie is, zitten de leraren niet stil. Dat blijkt uit de stroom van berichten die via sociale media online komen.



Vanochtend trokken rond de 200 protesterende leerkrachten, leerlingen en ouders al in een optocht door het centrum van Wageningen. De deelnemers aan de optocht zijn gehuld in rode kleding om 'code rood in het onderwijs', de noemer waaronder het protest wordt gehouden, te onderstrepen.



In Amsterdam verzamelden honderden leraren zich op de Dam. Bij metrostation Gaasperplas deelden leraren Haagse bakkies koffie uit tijdens de ochtendspits. Ook bij station Reigersbos stonden in alle vroegte leraren 'in de kou'.