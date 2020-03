Kinderen zitten voor het eerst niet langer achter een schermpje

De tijd die jonge kinderen per dag op een scherm doorbrengen, stabiliseert zich voor het eerst in jaren. Gemiddeld zijn 0- tot 6-jarigen 1 uur en drie kwartier bezig met bijvoorbeeld filmpjes kijken. Toch blijven ouders worstelen met de vraag wat verantwoord is voor hun kleintjes.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Iene Miene Media naar beeldschermgebruik in gezinnen met jonge kinderen dat vandaag verschijnt. De afgelopen jaren nam het gebruik van schermpjes door kleine kinderen flink toe. Het is voor het eerst dat 0- tot 6-jarigen niet méér tijd tv kijken of op de tablet zitten. ,,Al zijn deze cijfers van voor de coronacrisis, dus vermoedelijk zijn ze in deze weken achterhaald”, zegt Peter Nikken, lector Jeugd en Media van Hogeschool Windesheim, lachend.

Toch is de verwachting dat de stabilisatie na de crisis terugkeert. ,,Er is op een gegeven moment natuurlijk een plafond voor wat die kinderen per dag kunnen doen. Ze vinden het nog steeds leuk om ook buiten te spelen en met vriendjes af te spreken, dus in die tijd kunnen ze niet op een schermpje", verklaart Nikken.

Daarbij is de opmars van de tablet inmiddels wel voorbij. Nu hebben de meeste gezinnen die dat willen alle schermen al langer in huis. Daardoor blijft de schermtijd van kinderen redelijk gelijk, namelijk gemiddeld op één uur en drie kwartier per dag. Vooral kleine kinderen tot drie jaar zaten de afgelopen jaren steeds meer achter een schermpje. ,,Die gaan natuurlijk niet naar school. Veel ouders geven aan dat een tablet handig is als verkapte oppas", zegt Nikken.

Spitsuren

Ook al vinden ouders zo'n schermpje wel makkelijk - met name tijdens de spitsuren in de ochtend en vlak voor het avondeten - ze worstelen nog steeds massaal met verantwoord mediagebruik. Tachtig procent vindt het lastig te bepalen hoe ze hun kinderen met een tablet moeten laten omgaan. ,,Ze vragen zich af hoeveel schermtijd verantwoord is en wat ze allemaal kijken", constateert Nikken. Tegelijkertijd vinden ze het lastig om zélf het goede voorbeeld te geven en bijvoorbeeld de smartphones vaker naast zich neer te leggen.

Volgens de lector kunnen ouders hun kinderen beter begeleiden bij wat ze op een schermpje doen. Nu zitten ze veelal passief filmpjes te kijken, terwijl er ook educatieve apps zijn die goed zijn voor de ontwikkeling. ,,Er zijn bijvoorbeeld leuke programma's waarmee kinderen kunnen bouwen en waarin ze hun creativiteit kwijt kunnen.”