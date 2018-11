Kinderfeest voor zeven vriendjes? Nee joh, voor de hele klas!

Het begon jaren geleden spontaan, zonder verdere bijbedoelingen. Laura Batstra, onderzoeker en universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, besloot het kinderfeestje voor haar oudste zoon (inmiddels 14 jaar, toen in groep 3) over een andere boeg te gooien. Hij mocht de hele klas uitnodigen. Ze deden spelletjes in een buurthuis. ,,Er kwam een meisje naar me toe, helemaal opgetogen, dat ze voor het eerst een kinderfeestje had. Dat is me altijd bijgebleven.”