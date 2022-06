Kinderlokker Marco de W. (51) viel 28 kinderen lastig: drie jaar cel en tbs met voorwaarden geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de man drie jaar gevangenisstraf krijgt en tbs met voorwaarden. De officier ging uitgebreid in op het leed dat de Waddinxvener heeft veroorzaakt. ,,Sommige kinderen kwamen in tranen thuis, moesten eerst geknuffeld en getroost worden voordat ze het verhaal konden doen”, zei ze.

,,Als ze naar huis wilden, zei de verdachte dat dit niet mocht. Bij enkele ouders uitte zich dat in een obsessie om te weten waar hun kind was. Kinderen verloren vriendjes, omdat ze niet meer buiten speelden. Ze kregen nachtmerries, werden depressief of zelfs suïcidaal.”

Ze vervolgde: ,,Het is schrijnend dat sommige kinderen zichzelf iets verwijten, dat ze iets hebben gedaan of hun broertje niet konden beschermen. Met dat lage en gemene gedrag, zoals ouders het noemen, heeft verdachte hun vertrouwen beschadigd. Ouders hebben hun kinderen opgevoed met het idee dat je beleefd moet zijn en moet luisteren naar volwassenen. Eén kind is al te veel, het gaat om 28 kinderen.”

Dreigen

Tussen december 2019 en 8 oktober 2021 vroeg De W. jongens en meisjes in de leeftijd van zes tot elf jaar op straat hun broek te laten zakken of uit te doen. Vervolgens moesten de kinderen seksuele handelingen verrichten. De Waddinxvener heeft bij de politie alles bekend. Ook vertelde hij het ‘eerder’ ook al eens te hebben gedaan. Dat was voor hem ‘de trigger’ om door te gaan.

Deden ze het niet, dan dreigde De W. met geweld. Sommige kinderen werden niet alleen door De W. bekeken, maar ook betast. Andere kinderen lukte het om weg te rennen. Alle incidenten, in totaal 16 waarbij in de meeste gevallen meerdere kinderen betrokken waren, werden door de rechter vanochtend besproken met De W.. Het OM verwijt De W. aanranding en ontucht. In sommige gevallen bleef het bij een poging tot een van die twee strafbare feiten.

Straf

De Waddinxvener sprak de kinderen op straat op dwingende toon aan, dreigde met straf of het bellen van de politie als ze niet deden wat hij zei. ‘Heb je een wapen bij je’, vroeg een van de slachtoffertjes hem. Daarop luidde zijn antwoord: ‘Misschien’.

Andere kinderen kregen ‘Ik sla je neer’ te horen, of ‘niet huilen, niet gillen, anders gooi ik je in de IJssel’. En ‘jullie hebben de natuur beschadigd en verdienen straf’. Ook liep De W. achter spelende kinderen aan de bosjes in of kroop hij bij hen in hun hut. Dat gebeurde tijdens het buitenspelen en op plekken waar veel kinderen komen, zoals het Gouwebos in Waddinxveen, het Groenhovenpark en speelplek Het Groene Eiland in Gouda.

