'Kinderopvang volgend jaar hoger door wegvallen Stint'

,,Kinderdagverblijven hebben niet voorzien in hogere kosten voor taxibusjes. Die meerkosten zullen betaald moeten worden, zeker als ze structureel worden. Ook als bso’s met de kinderen gaan lopen of fietsen zijn er extra kosten omdat je meer personeel nodig hebt voor de begeleiding’’, zegt René Loman van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Sommige kinderopvangorganisaties zien zich geconfronteerd met taxirekeningen die duizenden euro’s per week bedragen. ,,De tarieven voor 2018 staan vast, maar de extra kosten ga je terugzien in de prijzen voor 2019.’’

Evelien van Holten van kinderopvangorganisatie Partou (74 Stints) beaamt dat de buitenschoolseopvang duurder zal worden. ,,Maar veel hangt af van de vestiging. Als er taxibusjes ingezet moeten worden is dat natuurlijk duurder. Maar het kan ook zijn dat we gewoon met bakfietsen gaan rijden of lopend met een bolderkar als de afstand dat toelaat. Dat gaan we nu bekijken.’’

Bakfiets

Kinderdagverblijven kijken ook naar oplossingen voor de lange termijn en kloppen aan bij Van Raam, een bedrijf dat speciale fietsen bouwt. Van Raam wil haar elektrische bakfiets GoCab voor de kinderopvang weer in productie nemen omdat er veel vraag naar is. ,,We kunnen er nu zo honderden verkopen,’’ zegt een woordvoerder. Die GoCab is een bakfiets voor acht kinderen met trapondersteuning, het is geen elektrisch voertuig zoals de Stint.’’ VanRaam stopte de productie in 2012 om zich te concentreren op de andere producten. De vraag wakkert echter weer aan.

Gjalt Jellesma van BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang )meent dat we eerst maar even af moeten wachten. ,,We moeten afwachten hoe lang die Stint verboden wordt. Ik hoop dat de producent van de Stint snel in gesprek gaat met het ministerie en dat ze het eens worden over de huidige staat van de Stint en dat er voorstellen komen om dat ding te verbeteren. De kinderopvang is het meest gebaat bij de 2.0 versie van de Stint en daarmee zijn de prijsverhogingen ook meteen van de baan.''