Kinderwagen vliegt in brand door ‘opgeraapte stenen’

Toeristen hadden de stenen geraapt op het strand van Nieuwvliet-Bad en ze onderin de kinderwagen meegenomen naar hun vakantiehuisje. Rond 17.45 vlogen de stenen spontaan in brand. Op dat moment zat niemand in de kinderwagen. De opgeroepen brandweer heeft de woning gecontroleerd en geventileerd en alles wat in aanraking is gekomen met de fosfor buiten gezet. Onder water is fosfor onschadelijk, maar in de buitenlucht kan het gaan branden.