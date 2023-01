Kindje zwaargewond door val uit raam in Amsterdam

Een kind is vanmiddag zwaargewond geraakt door een val uit het raam in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. Rond 16.15 uur viel het kindje uit het raam van een woning aan de Bos en Lommerweg. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis vervoerd.