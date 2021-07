Kippen mogen in het hele land weer naar buiten vanaf middernacht

‘Druk bij Testen voor Toegang, maar loopt goed door’: ook enorme rijen bij teststraat Gilze en Rijen

3 juli Het is zaterdag wederom druk in de teststraten van Testen voor Toegang. Volgens een woordvoerder van Stichting Open Nederland, de organisatie die moet zorgen voor de testbewijzen, loopt het wel goed door. Ook in de teststraat in Gilze en Rijen is het druk. Mensen staan ongeveer 1,5 uur in de rij.