Kirsten zamelt in één dag 25.000 euro in voor ongeneeslijk zieke zus: ‘Nieuws sloeg in als een bom’

,,Het nieuws sloeg in als een bom”, vertelt haar zus Kirsten Verdel een dag later. ,,Het is niet de eerste keer dat Lilian te maken heeft met een ziekte aan haar brein. Ze heeft 22 jaar geleden ook al een operatie gehad, omdat ze last had van Moyamoya.”

Door die zeldzame ziekte worden de grote slagaders in het brein steeds smaller. Daardoor komt er minder bloed en zuurstof bij de hersenen. ,,Voor de behandeling moesten we destijds helemaal naar Boston. Sinds die operatie staat ze periodiek onder controle.”

Kwaadaardige hersentumor

Lang was er bij die controles niets te zien. ,,Maar een half jaar geleden werd er ineens een vlekje op de scan geconstateerd”, zegt Verdel. ,,Even later kwam er nog een check. Maar het bleek niet om Moyamoya te gaan. Het was een kwaadaardige hersentumor, die inmiddels al verder was gegroeid. Lilian moest snel geopereerd worden. Daarbij haalden ze alles weg wat ze van tevoren hoopten weg te kunnen halen. Maar er bleef toch nog een deel over.”

Het blijkt te gaan om een glioom van type 4, de hoogste graad. Patiënten met zo'n hersentumor hebben een gemiddelde levensverwachting van zo’n vijftien maanden. ,,Maar die verwachting is dus het gemiddelde. We hopen er natuurlijk op dat het nog wat langer wordt. Tijd winnen is het enige wat nu gedaan kan worden, want ze zal niet helemaal genezen.”

Dat winnen van tijd wordt gedaan door middel van bestraling en chemotherapie. ,,Maar daar wordt ze natuurlijk ook niet fitter van. Er komen veel nare bijwerkingen bij kijken, zoals vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid en andere nare effecten.”

Haar man krijgt zo hopelijk de mogelijk­heid om wat minder te gaan werken, zodat ze veel samen kunnen zijn Kirsten Verdel

Machteloos

,,Toen ik het nieuws dinsdag hoorde, voelde ik me echt machteloos. Je kan zo weinig doen in zo’n situatie. Maar ik bedacht toch íets; een inzamelingsactie op GoFundMe, genaamd ‘Steun Lilian.” Haar doel is om Lilian en haar gezin meer tijd te geven met elkaar.

De Roelofarendsveense deelde het verhaal van haar zus op Twitter, waar ze 35.000 volgers heeft. ,,Eigenlijk is sociale media vaak heel negatief. Gelukkig kan het ook anders, zo blijkt. Ik voegde een linkje naar de inzamelingsactie toe en hoopte op wat steun.”

Die steun kwam er, volop. Haar berichtje werd al binnen een dag door honderdduizenden mensen bekeken en tal van keren geretweet. ,,Er kwamen enorm veel steunbetuigingen en positieve reacties uit alle hoeken van het land. Ook van mensen die we allebei niet kennen. Dat is erg mooi om te zien. Daarnaast liep de inzamelingsactie meteen heel goed. Dat is superfijn.”

Binnen een dag werd er al meer dan 25.000 euro gedoneerd door meer dan duizend verschillende mensen. ,,Ik had van tevoren niet tegen Lilian gezegd dat ik dit ging opzetten. Toen ik het vertelde, was ze meteen enorm blij.”

Tijd kopen

,,We hopen dat Lilian daardoor de komende tijd vooral nog veel leuke dingen kan doen met haar gezin. Tijd is het enige wat je nog kan kopen. Haar man krijgt zo hopelijk de mogelijkheid om wat minder te gaan werken, zodat ze veel samen kunnen zijn. Het geld dat overblijft, gaat in een spaarpot voor haar zoontje. Maar eerst gaat het gezin hopelijk nog veel herinneringen maken.”