Kitten opgeblazen door vuurwerk: ‘Welk beest doet zoiets?!’

Het beestje zou er wat vreemd bij liggen, zo was het eerste bericht. Maar dat bleek een understatement, zo meldt de Dierenambulance Gelderse Vallei.

‘Het koppie en de voorpootjes waren nog intact, maar van de onderkant was maar weinig over. Deze was letterlijk compleet ‘weggeblazen’, zo schrijven de vrijwilligers van de dienst op Facebook.

Het heeft er alle schijn van dat het dier het slachtoffer is geworden van vuurwerk. Volgens het bericht zijn er aan en naast het diertje restanten vuurwerk gevonden. ‘Welk ‘beest’ is tot zoiets gruwelijks in staat?!’, vraagt de dierenambulance zich af, die het dier ongeveer acht weken oud schat. Door de verminking is niet duidelijk welk geslacht de kitten had.

‘Walgelijk en barbaars’

Of het diertje nog leefde of al dood was, toen het vuurwerk werd gebruikt, is ook niet duidelijk. ‘Maar ongeacht of je dit bij een levend dier doet, of als deze reeds is overleden, het blijft walgelijk en barbaars!!’

De dierenambulance heeft de politie ingeschakeld. Ook wordt de hulp van het publiek ingeschakeld. Iedereen die in Ederveen iets gezien heeft in de buurt van de Hoofdweg ter hoogte van de Nieuweweg, wordt gevraagd of ze iets bijzonders hebben gezien dat met de zaak te maken kan hebben. Ook wordt gevraagd om beelden van deurbelcamera’s terug te kijken, op aanwijzingen rond een dader.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.