Kitten zoekt baasje na lange tocht kriskras door Nederland

Politie vindt in Amsterdam derde handgra­naat in twee dagen tijd

11:11 Opnieuw is een handgranaat onschadelijk gemaakt in Amsterdam. De politie vond het explosief vannacht na een melding over knallen in een voetgangersgebied op het Bijlmerplein. Het is al de derde handgranaat die in de hoofdstad wordt aangetroffen in twee dagen tijd.