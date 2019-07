Kleinste basisschool van Nederland na 255 jaar toch nog dicht

De deuren van OBS Genne zijn dan nu echt dicht na 255 jaar. Vorig jaar zou de kleinste school van Nederland eigenlijk al sluiten, maar uiteindelijk kwam er toch nog een ‘bonusjaar’, waar zeven kinderen gebruik van maakten. ,,Het was een bijzonder jaar in alle opzichten”, stelt directeur Henk Kok.

Zeven tafels in een u-vorm voor het schoolbord. Dat is hoe het leslokaal van de enige klas van OBS Genne er het afgelopen schooljaar uitzag. ,,Het was echt een bonusjaar. Vorig jaar waren er nog zestien leerlingen en hadden we al een groot afscheid georganiseerd. De leerlingen hebben toen samen hun eigen film gemaakt en daarmee was voor veel van hen ook de periode op deze school afgesloten”, verklaart directeur Henk Kok.

Lange strijd

Met de sluiting van de school komt een eind aan een lange strijd. Al sinds 1937 staat de toekomst van de school ter discussie, maar telkens waren er toch genoeg leerlingen om te overleven. Tot de school de laatste jaren toch echt onder de opheffingsnorm van 23 leerlingen dook.

Quote We blijven erbij dat het zonde is dat de school dichtgaat Jeff Hijlkema, actiegroep Red Genne

Best gedaan

Ouders deden alles om meer leerlingen naar Genne te krijgen, maar het mocht niet baten. Vorig jaar werd besloten de school te sluiten, maar volgens de wettelijke termijn moest de school nog één jaar langer open blijven als ouders dat wilden. ,,We hebben ons best gedaan om een stichting te vinden die de school over wilde nemen, maar dat is niet gelukt. We blijven erbij dat het zonde is dat de school dichtgaat”, stelt Jeff Hijlkema namens de actiegroep Red Genne.

Volledig scherm De leerlingen werden donderdagavond na afloop van de barbecue uit het raam gegooid om uit te vliegen. © Pedro Sluiter Foto

Zeven kinderen bleven dit schooljaar over, samen met een juf en twee parttime onderwijsassistenten. Na de meivakantie waren er nog vier kinderen. ,,We hebben er een mooi jaar van gemaakt”, stelt lerares Anne Dunnink. Ze werd vanwege haar zwangerschapsverlof de afgelopen maanden vervangen door Sido Post. ,,Er is dit jaar gewoon hard gewerkt. Je kunt leerlingen individueel uitleg geven, dat is goed. Tegelijkertijd moet je ze ook leren dat ze zelfstandig moeten worden en moet je dus niet meteen naast ze staan als ze een vraag hebben, want dat lukt in een grote klas ook niet.”

Zwemmen

Er werd het afgelopen jaar vooral gebruik gemaakt van de voordelen van een kleine groep. ,,Met het warme weer konden we makkelijk gaan zwemmen”, stelt onderwijsassistent Tanja Barelds.

,,We hoefden maar vier ouders te bellen voor toestemming. Bovendien ligt de school hier mooi tussen de bomen, de kinderen kunnen spelen wat ze willen. Kijk, daar loopt gewoon een eekhoorn, waar zie je dat nou?”

Volledig scherm De laatste 4 leerlingen zongen samen met leraar Sido Post donderdagavond twee afscheidsliederen. (l-r) Teun Drost, Olivia Palland, Victoria de Vries en Coert Palland. © Pedro Sluiter Foto

Dorpsfunctie

Een dorpsfunctie had de karakteristieke school met twee lokalen allang niet meer. ,,Er zat geen enkele leerling uit Genne op deze school. Wij zijn een openbare school, de meeste kinderen uit Genne gaan naar een Christelijke school in Hasselt”, legt Dunnink uit. Zelf was ze ook leerling van de school. ,,Een geweldige tijd, ik heb er nooit nadelen van ondervonden dat het een kleine school was.”

De leraren kijken met een goed gevoel terug. Dunnink: ,,Je weet vooraf dat het anders wordt dan andere jaren. We hebben het leuk afgesloten met een kamp aan het begin van de week en donderdagavond een barbecue met de kinderen en hun familie. Vrijdag nog even een ontbijtje bij de Ikea en nu is het echt voorbij.”