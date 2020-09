Kleumen in de klas: ‘Als ik verkouden word, komt het eerder door de tocht’

In de gangen hangen overal posters om de scholieren te herinneren aan de coronamaatregelen. ‘Loopt er een volwassene in de gang? Denk er dan aan dat je 1,5 meter afstand houdt.’ Als ze een klaslokaal in gaan, moeten ze eerst de handen desinfecteren. Op de vloeren is geel/zwart tape geplakt: achter die lijn mogen de leerlingen niet komen, want ze moeten afstand houden tot de docent. En aan het einde van de les pakt iedereen een spray om de tafels en stoelen schoon te maken.