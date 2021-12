Kleurrijke kratten moeten weg bij Syrische supermarkt: ‘Waarom praten bewoners niet met ons?’

Man mishandeld in Amsterdam om Joodse afkomst

Een 28-jarige man uit Oostzaan heeft bij de politie aangifte gedaan van mishandeling en discriminatie. Een vrouw zou hem bij de metrohalte van de Albert Cuypstraat in Amsterdam vanuit het niets met een stok hebben geslagen nadat ze had gevraagd of hij Joods was, wat hij bevestigde.

30 november