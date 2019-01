Klimaatdoelen Nederland voor 2020 zijn onhaalbaar

Dat is minder dan zou moeten volgens de Urgenda-toets. Nederlandse rechters hebben het kabinet tot twee keer toe bevolen de Nederlandse broeikasgasemissies in 2020 met minstens 25 procent te reduceren ten opzichte van het ijkjaar 1990. In 2017 voorzag het PBL nog dat de CO2-reductie in 2020 zou uitkomen op 23 procent.