Klimaatonderzoeker over weerrecord: ‘Vier jaar geleden dacht ik niet dat dit mogelijk was’

Politie beëindigt illegale feesten in Halfweg en Amstelveen

13 september De politie heeft afgelopen weekend in Amstelveen en in Halfweg feesten met honderden bezoekers beëindigd. Het illegale feest in Halfweg vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Daar waren zo’n vier- tot vijfhonderd bezoekers op afgekomen. In Amstelveen ging het om een feest op de grote studentencampus Uilenstede, waar meer dan tweehonderd mensen bijeen waren.