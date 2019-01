KLM annuleert 159 vluchten wegens storm: morgen code geel

Waarschuwing

Het KNMI heeft voor morgen code geel afgegeven. In het westen en in de noordelijke helft van het land verwacht de weerdienst zware windstoten.

In de loop van komende nacht worden er in de kustprovincies, en later ook landinwaarts in de noordelijke helft, zware windstoten verwacht uit noordwestelijke richting. In het noordelijk kustgebied kunnen die volgens het KNMI snelheden bereiken van 100 kilometer per uur. Morgenavond neemt de wind weer af.