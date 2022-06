KLM schrapt dit weekend tot vijftig vluchten per dag om drukte

Jeanine van der Vlies uit Amsterdam kreeg gisteren opeens bericht dat haar vlucht van Schiphol naar Barcelona niet door zou gaan. Toen kon ze vanmorgen een andere vlucht nemen, maar ook die werd gecanceld. ,,En nu zit ik hier te wachten voor de gate, op een vlucht die alweer meer dan een uur vertraagd is.”



,,Daar ging wel 2,5 uur aan in de rij staan aan vooraf. Ik kwam aan met de taxi en ik zag al dat de rij helemaal tot aan buiten stond. En ik dacht: ‘oh my god, als ik daar maar niet in hoef’. Alles bij elkaar, met alle kronkels en bochten, denk ik dat die rij een paar kilometer is. Eerst helemaal door het gebouw vanaf de vertrekhal, en dan met een slinger naar buiten, want ja, ook ik kwam er in terecht. De sfeer was gelaten, braaf, er werd een beetje schaapachtig gedaan. Iedereen doet netjes wat ze wordt opgedragen, de mensen die hier werken zijn ook aardig. Het vervelendste is dat je niet eens naar het toilet durft te gaan of wat water durft kopen. Dat wordt ook niet uitgedeeld.”