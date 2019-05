Klokkenluider misbruik Oranjekazerne zelf vervolgd

Zijn inmiddels ex-vriendin deed al in 2017 aangifte van mishandeling, blijkt nu. Ook zou hij haar ten onrechte hebben zwart gemaakt bij haar werkgever. Vooral dat laatste is saillant in het proces van vijf militairen die terechtstaan voor de misbruikzaak op de Oranjekazerne en die donderdag van start gaat. Zij vinden dat deze ‘klokkenluider’ de grootste onzin heeft verspreid. Sommigen betichten hem van het doen van een valse aangifte.

Schok

De 29-jarige militair veroorzaakte in november 2017 een grote schok binnen de krijgsmacht toen hij aangifte deed en uitvoerig in de media vertelde hoe tien militairen van de kazerne in Schaarsbergen hem en twee collega’s in 2013 zouden hebben mishandeld en bedreigd. Ook zouden ze stelselmatig zijn gepest en vernederd. Zo zou een van de gepeste militairen een vinger in zijn anus hebben gekregen, werd er tegen ze aan geplast en zou één collega de klokkenluider zelfs hebben verkracht. De onthulling veroorzaakte niet alleen binnen het leger maar ook in politiek Den Haag grote opschudding. Er kwam een speciale commissie die een groot onderzoek instelde naar hoe veilig militairen hun werk konden doen. Het OM deed uitvoerig onderzoek naar de misstanden op de kazerne maar kwam tot de conclusie dat diverse beschuldigingen niet kunnen kloppen. Zo is de militair die hem verkracht zou hebben ten onrechte als verdachte aangemerkt. Ook vier andere verdachten gaan vrijuit. Vijf andere militairen moeten donderdag wel voor de rechter verschijnen wegens aanranding, mishandeling en bedreiging. Ze hebben die beschuldigingen vanaf het prille begin afgedaan als de grootste onzin. Nu de klokkenluider in een andere zaak vervolgd wordt voor smaad, plaatsen ze nog meer twijfels bij zijn betrouwbaarheid.

Zwart gemaakt

De ex-vriendin van de klokkenluider vindt dat hij haar ten onrechte heeft zwart gemaakt bij haar werkgever, zo vertelt ze aan de politie eind januari 2017. Dat zou zijn gebeurd nadat ze de relatie had beëindigd in december 2016. De militair zou naar haar werkgever zijn gegaan en hebben verteld dat zij onder invloed van drank en drugs aan het werk zou zijn, dat ze medicijnen zou stelen, dat ze de privacy van bewoners zou schenden door thuis over hen te praten en dat ze zwanger zou zijn, wat mogelijk invloed kon hebben op het verlengen van haar contract.

Advocaat Ruth Jager van de klokkenluider wil niet inhoudelijk reageren op de aangifte van zijn ex-vriendin. Ze laat in een reactie wel weten dat de misbruikzaak bij het leger en de strafzaak van haar cliënt niets met elkaar te maken hebben en los van elkaar moeten worden gezien. ,,Het is zeker niet zo dat als hij beticht wordt van smaad in de ene zaak, hij daarmee ongeloofwaardig is in de zaak waarin hij zelf slachtoffer is. Daar komt bij dat de rechter nog een oordeel moet vellen over wat er in zijn strafzaak nu precies is gebeurd.’’