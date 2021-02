Klokkenluiders: Bestrijding terroristen is in gevaar

Volgens voorzitter van politievakbond NPB Jan Struijs kunnen medewerkers van CTER hun werk al tijden niet goed doen. ,,Ze krijgen meer werk dan ze aankunnen, dat stapelt zich maar op. De ICT laat te wensen over. Daardoor kunnen ze niet goed genoeg meldingen over terrorisme onderzoeken. Daar maken ze zich ernstige zorgen over.”



Volgens Struijs is intern meerdere keren aangegeven dat het niet goed loopt op de afdeling die Nederland moet behoeden voor ernstige incidenten zoals aanslagen. Onlangs zou het in een operatie zo mis zijn gegaan, dat klokkenluiders besloten rechtstreeks naar de Inspectie Justitie en Veiligheid te stappen. Die houdt meteen een oriënterend onderzoek om te bepalen of nader ingrijpen nodig is.