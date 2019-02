Klopjacht op dader(s) schietpartij Arnhem, schoolkinderen moeten binnen blijven

Het slachtoffer werd neergeschoten in de deuropening van een woning in de Corrie Tendeloostraat. Het slachtoffer zou met hoofd- en beenverwondingen naar het ziekenhuis gebracht zijn. Volgens buurtbewoners is een gewonde man afgevoerd in een ambulance, in het gezelschap van de eigenares van de hondentrimsalon in de straat. Het zou om haar partner gaan. Er was ook een traumahelikopter opgeroepen.



Aan de achterkant van de woning van de vrouw zou een gezette man zich na de schietpartij schreeuwend uit de voeten hebben gemaakt. Een buurvrouw zegt dat ze twee schoten heeft horen lossen, dat ze daarna de deur van haar woning heeft dichtgetrokken en het alarmnummer 112 heeft gebeld.