Klopjacht op jongens die Jumbo overvielen en man neerstaken: ‘Dit zijn jonge jongens uit de wijk’

Factcheck Zonne- en windener­gie goedkoper dan kernener­gie

In het gezamenlijke verkiezingsprogramma van PvdA en GroenLinks in Zeeland wordt beweerd dat kernenergie niet goedkoper is dan duurzame energie. En hoewel voorstanders van kernenergie het juist een ‘betaalbare’ en ‘goedkope’ energievorm noemen, blijkt de opgewekte elektriciteit in een kerncentrale inderdaad een van de duurste alternatieven te zijn. AD, de regionale titels, Nieuwscheckers en Pointer (KRO-NCRV) zochten het uit.