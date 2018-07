Klopjacht op Mallorca op tweede verdachte van dood Van Luijn

Brandweer heeft handen vol aan natuurbran­den

2:22 De brandweer is zondagavond laat met groot materiaal uitgerukt voor een natuurbrand op de Brunsummerheide. In het Limburgse natuurgebied stond een stuk heide van 25 bij 25 meter in brand. De brandweer kon niet voorkomen dat er uiteindelijk 6000 vierkante meter in vlammen opging.