Klusjesman langer vast vanwege moord Eindhovense zakenman in België

De raadkamer in Hasselt besliste vandaag dat het voorarrest van de 47-jarige Roger C. uit het Belgische Diepenbeek wordt verlengd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de 51-jarige Marcel Van Hout. De geboren Eindhovenaar werd woensdag 22 november dood aangetroffen in zijn woning in Neerpelt, België. Hij was doodgeschoten.

Zaterdag werd ook de ex-vrouw van Van Hout gearresteerd. Jouhara A. (45) vond drie weken geleden het levenloze lichaam van haar ex-man nadat ze naar eigen zeggen in zijn villa was gaan kijken omdat niemand hem kon bereiken. Marcel van Hout lag in een grote plas bloed in de keuken.

De Marokkaanse vrouw, die in 2009 de eerste Belgische datingsite voor moslims lanceerde, werd gisteren weer onder voorwaarden vrijgelaten. Ze blijft verdachte in het onderzoek en moet zich beschikbaar houden voor politie en/of justitie.

Geen alarm

De klusjesman werkte zowel in de villa van Van Hout als in die van zijn ex, aldus Het Nieuwsblad. Het huis en de tuin van de vermoorde man hangen vol camera's en alarmsystemen. Die sloegen geen alarm, hij heeft vermoedelijk zijn moordenaar zelf binnengelaten.