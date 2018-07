KNMI waarschuwt voor dichte mist in westen

Man vast voor exporteren tientallen gestolen auto's

8:05 Een 43-jarige man uit Laren is gisteren opgepakt op verdenking van het exporteren van tientallen gestolen auto's naar Afrika. Uit onderzoek blijkt volgens de politie dat zijn bedrijf tussen 2015 en 2017 zo'n vijftig auto's via de haven van Antwerpen heeft uitgevoerd die als gestolen of verduisterd stonden geregistreerd.