KNMI waarschuwt voor dichte mist

Het KNMI waarschuwt weggebruikers vanochtend voor dichte mist. In grote delen van het land is het zicht plaatselijk 50 tot 200 meter.

In de stedelijke gebieden worden sommige spitsstroken afgesloten vanwege de mist. Alleen in Limburg, Groningen en Drenthe geldt geen waarschuwing. De dichte mist zal in de tweede helft van de ochtend geleidelijk overgaan in nevel, al kan het op sommige plaatsen nog tot in de middag mistig blijven.

De mist kan leiden tot slecht zicht en daardoor gevaarlijke rij-omstandigheden. Het KNMI raadt bestuurders aan de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. ,,Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden”, aldus het weerinstituut. Weerplaza-meteoroloog Diana Woei geeft automobilisten als tip om naar de hectometerpaaltjes langs te weg te kijken om de afstand in te schatten. ,,Zie je vanaf het ene paaltje het volgende niet, dan is het verstandig om het rode mistlicht op de achterkant van je auto in te schakelen”, aldus Woei.

Mist kan aanvriezen

Ze waarschuwt ook voor gladheid. ,,Met de temperatuur van het wegdek van bruggen en viaducten rond of net iets onder het vriespunt vriest de mist waarschijnlijk aan. In de nacht naar dinsdag is op veel plaatsen al zout gestrooid op de doorgaande wegen. Maar vooral fietsers en scooters kunnen beter erg voorzichtig zijn bij het passeren van een bruggetje of viaduct, maar ook op plaatsen waar niet gestrooid wordt en de wegen nog altijd nat zijn na de regen van maandag. Dat vocht kan eventueel bevriezen en voor gladheid zorgen.”

In het noordwesten is er aanvankelijk nog wel even ruimte voor de zon. De mist trekt in de loop van de dag geleidelijk op en gaat over in nevel, maar in Drenthe en Overijssel kan de mist hardnekkig zijn en het de hele dag mistig blijven. In Zeeland kan vanochtend af en toe regen vallen, verder is het op de meeste plaatsen droog. Met een maximumtemperatuur van 2 a 3 graden wordt het een kille dag, stelt de KNMI.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo's in deze playlist.