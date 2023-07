KNMI waarschuwt voor onweersbuien in groot deel van het land

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stevige buien

Later in de middag wordt het droger met een afwisseling van zon en stapelwolken. ,,Erg warm is het niet met temperaturen tussen 18 en 22 graden", meldt Donny de Koning van Weeronline. ,,Als je buitenactiviteiten gepland hebt voor donderdag, houd er dan rekening mee dat deze grotendeels in het water zullen vallen. Het regent namelijk van tijd tot tijd en de zon gaan we niet of nauwelijks zien.”