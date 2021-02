KNSB: Schaatsen toch maar liever op een ijsbaan, of blijf dicht bij huis

De KNSB ziet dat de drang om te gaan schaatsen heel groot is en niet tegen te houden. Maar omdat vanwege de cororonamaatregelen toertochten niet zijn toegestaan, wordt open water nergens gecontroleerd. Er wordt niet gewaarschuwd voor zwakke plekken of wakken. ‘Ofwel', schrijft de KNSB, ‘denk drie keer na voordat je ergens anders dan een ijsclub het water op gaat. Liefst de lokale natuurijsbaan'.

Als je ergens anders wil schaatsen, zoek dan een ondiepe vijver of sloot in de buurt. Veel ijsbanen werken overigens met een tijdslot en een ticketsysteem, waardoor het aantal mensen op de baan niet te veel wordt. Wie daarom toch het open water opgaat, wordt geadviseerd ondiepte sloten en vijvers te nemen in de eigen woonplaats. Ook is het advies altijd met zijn tweeën te gaan en ook op het ijs de coronaregels in acht te nemen. Op de website schaatsen.nl/natuurijs staat informatie over de ijsbanen.