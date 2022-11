KNVB roept op tot actie op Malieveld: ‘Laat amateurverenigingen niet in de kou staan’

Someren Ook voor tegenstan­ders van asielzoe­kers gaat brandstich­ting veel te ver: ‘Dit is terreur’

Bewoners in Someren protesteren al weken tegen de komst van 450 vluchtelingen in het dorp. Afgelopen nacht werd er brandgesticht in de kampeerboerderij waar ze worden gehuisvest, maar dat gaat ook de felste tegenstanders te ver.

24 november