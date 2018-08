Koe die jongetje doodde in Meliskerke viel doelbewust aan

Het jongetje hielp bij minicamping De Koehoorn, waar hij woonde, met het binnenhalen van de koeien. Daarbij is hij doelbewust aangevallen door een agressief dier, meldt een woordvoerster van de politie. ,,Die signalen vingen we gisteren meteen al op. We hebben getuigen gesproken, en die bevestigen dat.''



Voor de politie maakt dat overigens geen verschil met hoe het de zaak behandelt. ,,Dit is voor ons een vreselijk en noodlottig ongeval. Strafrechtelijk gezien kunnen we hier uiteraard niets mee.'' Volgens deskundigen is het uiterst zeldzaam dat een koe agressief wordt en een mens aanvalt.

Verdriet

Ondertussen heerst op de Boazschool in Meliskerke, waar het 7-jarige jongetje op school zat, rouw en verdriet. De school is onderdeel van Colon, vereniging voor reformatorisch primair onderwijs in Zeeland. Voor ingrijpende gebeurtenissen als het overlijden van een leerling is bij Colon een draaiboek opgesteld. Dat wordt nu gevolgd, zegt directeur Peter Kieviet.



Het ongeluk vond plaats op de tweede dag van het schooljaar. Een dag eerder hadden de leerlingen van de Boazschool nog de gezamenlijke jaaropening bijgewoond in de kerk. ,,Wij hebben de dominee gevraagd dinsdagmorgen op school uit de Bijbel te lezen, tijdens een samenkomst met alle leerlingen'', vertelt Kieviet. Het draaiboek geeft alleen aanwijzingen op hoofdlijnen. Hoe de school er nader invulling aan geeft, hangt af van wat er uit de leerlingen komt, geeft de directeur aan. Aan het eind van de dag wordt daar verder over gepraat.

