Koe in blinde paniek veroorzaakt chemische reactie: boer naar ziekenhuis, dier bevrijd

De boerderijmedewerker die te hulp schoot is inmiddels preventief met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht om te controleren of zijn longen intact zijn na het inademen van de stoffen. ,,Collega’s weten welke stoffen het zijn. Onze adviseur gevaarlijk stoffen is ook aanwezig om te kijken hoe de stoffen verdund kunnen worden’’, zegt Mark Bosma van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

,,De koe heeft de vaatjes omgetrapt. Maar voornamer is nu dat de koe nog steeds in de technische ruimte is en er niet makkelijk uit komt. De dierenarts is opgeroepen om te komen helpen.” Het dier staat vast tussen de muur en een melktank. ,,Het dier wil alleen vooruit, maar kan alleen achteruit. Dus daarom is de dierenarts erbij.”