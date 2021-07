Koelkasten, kliko’s en kadavers drijven langs: ‘Hoe krijgen we dat allemaal weg?’

Doodgesla­gen Nederlan­der op Mallorca is 27-jarige Carlo, verdachte vrijgela­ten

19 juli De Nederlander die in Mallorca is overleden nadat hij tegen zijn hoofd werd getrapt door een groep landgenoten komt uit Waddinxveen, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een aantal verdachten pakte na de mishandeling halsoverkop het vliegtuig terug naar Nederland en wordt nu gezocht. Eén verdachte die wel kon worden aangehouden, is inmiddels weer vrij.