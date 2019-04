Koen Weijland en Iebele van der Meulen te gast in De Ochtend Show to go

Kippenboe­ren: NVWA medeschul­dig aan Fipronil-cri­sis

21:34 Pluimveehouders zijn woedend op toezichthouder NVWA. Als deze instantie tijdens de Fipronil-crisis met eieren in 2017 niet zo laks had gehandeld, was het nooit zo uit de hand gelopen. Nu is er 75 miljoen euro schade die 124 boeren met een rechtszaak ooit hopen terug te zien.