Koffer met menselijke resten lag zeker al een week in Amsterdam

,,Het is een plaats delict. We willen onderzoeken of we er nog iets aantreffen wat interessant is voor ons onderzoek'', meldt een politiewoordvoerder. Aan de zoekactie doen ook het dregteam SOAD (Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen) uit Urk mee, dat speciale dregapparatuur heeft.

Deze vrijwilligers helpen de politie vaker bij dit soort acties. De koffer werd zaterdagochtend gevonden langs de oever. De koffer lag er zeker al sinds 11 januari, aldus de politie. Op die dag kreeg de politie namelijk een melding dat daar een koffer lag, maar agenten wisten het voorwerp toen niet te vinden. ,,Het is zo'n groot gebied, en de melder is niet ter plaatse gebleven.”

Ook lukte het de politie niet om in contact te komen met de melder, omdat die met een afgeschermd nummer belde. Zaterdag nam dezelfde melder echter weer contact op, aldus de woordvoerder. ,,We weten dus zeker dat die koffer er 11 januari al lag'', zegt de woordvoerder. De politie is daarom nu op zoek naar getuigen die op 11 januari of de dag ervoor iets verdachts hebben gezien in de omgeving dat mogelijk met de zaak te maken heeft.

Doodsoorzaak